Terminou no passado domingo, dia 18, mais uma edição do concurso 'The Voice Kids', da RTP, e Catarina Furtado encerrou mais uma temporada com 'chave de ouro' no que toca aos visuais.

Foi com um longo e elegante vestido amarelo, que a anfitriã se despediu do palco por onde passaram os mini talentos nacionais. Um visual que se veio juntar a um leque de modelitos vistosos, nos quais não faltaram cor e brilho.

Dada a onda de elogios que os looks geraram nas redes sociais ao longo das últimas semanas, Catarina Furtado é a protagonista da rubrica Look da Semana.

Confira cada um dos visuais na galeria e diga-nos qual o seu favorito.

