É sexta-feira e, por isso, o último dia de trabalho da semana para Manuel Luís Goucha. Terminada a emissão do 'Você na TV', da TVI, o apresentador usou a sua conta oficial de Instagram para partilhar com os seus seguidores os vários visuais que escolheu para os cinco dias de programa que marcaram a semana.

"Semana em riscas e quadrados", destacou o rosto das manhãs, que ao longo dos últimos dias optou sempre por fatos e blazers com os referidos padrões.

Veja na galeria as imagens que, uma vez mais, dão conta da enorme classe e elegância de Manuel Lúis Goucha e que nos levaram a eleger as suas escolha como o Look da Semana.

Leia Também: Imagem da Semana: Fernando Rocha revela estar infetado com Covid-19