No passado domingo, o Coliseu dos Recreios recebeu dezenas de caras conhecidas que não quiseram perder a primeira edição dos Globos de Ouro realizada depois da pandemia.

Pela XXV de entrega de prémios desfilaram os visuais mais elegantes e três rostos da SIC apostaram no preto e branco para os seus modelitos. Falamos de Carolina Patrocínio, Diana Chaves e Cláudia Vieira.

As apresentadoras são as protagonistas da rubrica desta semana. Recorde abaixo os looks e diga-nos quem merece o 'globo' de Look da Semana.

Carolina Patrocínio

Diana Chaves

Cláudia Vieira

