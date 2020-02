A desfrutar de uns dias de descanso com o marido, Rui Oliveira, em Salzburgo, na Austrália, Manuel Luís Goucha não deixa de lado a preocupação com a imagem. Vaidoso, o apresentador escolhe para os passeios a dois os melhores looks do seu closet.

Há, contudo, uma peça que lhe deu especial destaque nas ruas da cidade e quase fez 'parar o trânsito'. Um sobretudo cor-de-laranja da autoria do alfaiate Paulo Battista.

"Já o tinha usado aqui na Áustria, mas em Viena, quando há três anos ali passei o Natal, até escrevi um pequeno texto no meu blogue, Cabare do Goucha, sobre o facto dele fazer sucesso e de ser gabado. Tem acontecido o mesmo em Salzburgo, com duas francesas no Tomaselli (café de mais de 300 anos) a meter conversa por causa do sobretudo, pela cor, pelo corte e pelo arrojo, e mais ouvi por onde tenho andado: parece que os austríacos são muito conservadores (politicamente já o sabia) até no vestir, é vê-los na rua em toda a sua cinzentez", contou Goucha nas suas redes sociais.

Habituado a ter as atenções centradas em si, a estrela das manhãs da TVI não parece nada incomodada com os olhares que captou com esta sua escolha arrojada. "Não há problema algum, até porque estou mais que habituado a ser mirado! Vaidade? Sim, sobretudo no alfaiate", completou.

