Liliana Filipa lembrou a viagem que fez, recentemente, a Paris.

Na sua conta de Instagram, a influenciadora digital, que se tornou conhecida do público após participar no reality show da TVI 'Casa dos Segredos', partilhou com os seguidores uma série de imagens nas quais se pode ver os visuais que usou na capital francesa.

"Ficheiros perdidos de Paris", escreveu na legenda da publicação.

