Kim Kardashian optou por um conjunto prateado - composto por um top sutiã prateado e justas leggings a combinar - para a abertura da sua loja Skims em Miami, na noite de sábado, 19 de março.

A estrela de 'Keeping Up With the Kardashians', de 41 anos, completou o visual com um par de óculos de sol escuros e botas de salto alto, prateadas e transparentes.

A irmã da celebridade, Khloé Kardashian, de 37 anos, também esteve presente no evento, como relata o Page Six. Veja na galeria algumas imagens deste momento.

