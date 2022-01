O príncipe William e Kate Middleton foram o centro de todas as atenções durante uma visita que fizeram ao East Lancashire Hospitals NHS Trust, onde conheceram pacientes e profissionais que trabalham neste lugar.

Foi também aqui que Kate não resistiu em pegar no pequeno Jasper, um cão treinado para sessões de terapia no hospital, o qual se revelou muito afetivo com a duquesa, conforme se pode ver pelas imagens na galeria.

Para a ocasião, Kate escolheu um visual em tons de castanho e caramelo, primando, como sempre, pela elegância.

