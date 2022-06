Justin Timberlake e Jessica Biel não passaram despercebidos na Semana da Moda de Paris. O casal 'arrasou' com os looks que escolheram para assistirem aos desfiles das marcas Dior Homme e Louis Vuitton.

Para o desfile de sexta-feira da Dior Homme, o cantor, de 41 anos, usou um casaco bege com uma camisa em tons cinza, calças brancas e botas bege. Por sua vez, Jessica optou por uma camisa branca com mangas curtas que estava por dentro das calças caqui, com um cinto, e sapatos de salto alto.

Já no desfile da Louis Vuitton, que decorreu na quinta-feira, Justin usou uma camisa em tons de vermelho e azul que estava por dentro das calças de cintura alta, com um cinto fino. Jessica vestiu uma blusa que tinha um larga faixa preta de couro na parte da frente e um saia de franjas, também de couro, a combinar.

Veja algumas imagens do casal na galeria.

