Carolina Deslandes não tem medo de arriscar em diferentes visuais. Eis que este domingo, dia 21, a artista voltou a surpreender os seus seguidores do Instagram ao exibir a sua nova cor de cabelo.

Agora, Deslandes está loira 'platinada', escolha que lhe valeu os mais diversos elogios por parte dos admiradores.

"Esta transformação foi feita em prol da caracterização da minha atuação no festival [da canção]. Assim como as pessoas que fazem novelas e televisão continuam a ser maquilhadas e penteadas diariamente. Com testes à entrada e com as devidas precauções", esclareceu, perante a dúvida de uma seguidora.

O que achou do novo visual da artista?

Leia Também: Carolina Deslandes chama a atenção com decote atrevido