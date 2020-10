Irina Shayk foi vista a passear pelas ruas de Nova Iorque na tarde desta terça-feira, dia 13, com um look colegial que não passou despercebido.

O destaque principal foi a minissaia com o padrão clássico da Burberry, que completou com outras peças da marca de alta costura: Sweatshirt e sapatos pretos e carteira de mão com o mesmo padrão.

Mais uma lição de estilo vinda de um dos rostos mais icónicos do mundo da moda.

Ora veja.

