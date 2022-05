Filipa Nascimento foi um dos rostos a marcar presença no evento de apresentação da nova novela da SIC - 'Lua de Mel'.

A atriz, que fará parte da trama, deslumbrou com o modelito escolhido para a ocasião. Filipa usou um elegante vestido verde, comprido, que realçou a sua barriguinha de grávida.

O rosto da ficção da SIC, recorde-se, aguarda a chegada do primeiro filho, fruto do casamento com o também ator Duarte Gomes.

