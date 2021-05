Cristina Ferreira decidiu que sexta-feira era dia de visual total black [preto total]. Depois de uma aposta mais descontraída para visitar os bastidores da novela 'Festa é Festa', a apresentadora primou pela elegância na condução do programa 'Cristina ComVida'.

A diretora de ficção e entretenimento da TVI combinou umas calças cavaleiras com tira elástica na extremidade e um top de manga cruzada.

"Só para dizer que este é dos meus visuais favoritos da Cristina Collection", realça a apresentadora na legenda de um conjunto de fotos onde exibe ao pormenores o look.

No site oficial da loja de Cristina Ferreira, as peças foram colocadas à venda logo após o visual ter sido apresentado na televisão. Apesar de estarem disponíveis para venda, a verdade é que estas não são para todas as carteiras. No total são necessários 143 euros e 80 cêntimos para usar o mesmo look que a apresentadora; as calças têm um valor de 83,90€ e o top 59,90.

