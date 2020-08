Diana Chaves e João Baião seguem nesta que é a terceira semana à frente do programa 'Casa Feliz', que substituiu 'O Programa da Cristina' nas manhãs da SIC, e esta quarta-feira decidiram 'homenagear' a cumplicidade que os une com os seus visuais.

Como mostraram nas redes sociais, escolheram looks a combinar em tom verde menta: A apresentadora com um longo vestido, o apresentador com calças e camisa.

Confira abaixo e diga-nos se aprova este pandã.

Leia Também: Manuel Luís Goucha partilha vídeo do programa 'Casa Feliz' da SIC