Elegância e descontração, estas foram as palavras de ordem para a escolha do visual de Cristina Ferreira esta quinta-feira. A apresentadora escolheu para marcar presença no seu programa das manhãs da SIC umas calças de ganga, combinadas com umas elegantes sandálias e uma camisa assimétrica em tons de verde.

O destaque maior foi mesmo para esta última peça, isto porque a camisa de Cristina Ferreira pode ser facilmente adquirida por todas aquelas que queiram 'copiar' o seu visual. A peça é da marca Zara e está à venda no site oficial pelo valor de 49,95€.

Quanto às restantes peças: as calças são da marca Aly John, as sandálias são da Steve Madden Portugal e os brincos da Uterqüe.

