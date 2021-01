Cláudia Vieira continua ao comando do programa 'Casa Feliz', da SIC, juntamente com João Paulo Sousa, e o look escolhido para a emissão desta terça-feira fez sucesso nas redes sociais.

A apresentadora mostrou-se com um macacão de ganga com corte culotte, da marca Pepe Jeans, e adicionou um cinco estilo country. A combinar, uns sapatos com padrão cobra.

A combinação recebeu os maiores elogios dos internautas. Também aprova esta escolha? Confira abaixo.

