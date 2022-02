No terceiro trimestre da segunda gravidez, Inês Folque prima por visuais confortáveis, mas não esquece a feminilidade. O look que exibiu esta sexta-feira nas redes sociais é a prova.

A atriz mostrou-se com um vestido de malha de tamanho midi e gola alta, de cor lilás, e completou o look com uma sobrecamisa aos quadrados no mesmo tom.

"Como já era de esperar, ando a viver em vestidos confortáveis neste 3.º trimestre. E sim, já não vejo quase os pés daqui de cima, calçar-me e vestir meias é um malabarismo desconfortável (não me lembro disto na gravidez do Tomás e penso duas vezes quando me cai alguma coisa se vale o investimento de a apanha. Estamos assim, portanto! Agora quero a vossa opinião; outfit aprovado?", escreveu na legenda das imagens que partilhou.

Leia Também: Inês Folque exibe enorme barriguinha de grávida em fato de banho