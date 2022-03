Kate Middleton esteve em grande destaque nos últimos dias com a digressão pelas Caraíbas, que assinalou o Jubileu de Platina da rainha Isabel II. As Bahamas foram o terceiro e último destino da tour e foi por lá que a duquesa deslumbrou com um vestido cor de rosa da marca Rixo.

De acordo com a imprensa britânica, o modelito que deixou Kate Middleton como uma verdadeira Barbie chama-se Izzy Dress Pink Marble Zebra e custou cerca de 294 euros. Contudo, já não se encontra disponível.

Mais uma vez, a mulher do príncipe William deu cartas na sua faceta mais feminina.

