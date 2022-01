Fanny Rodrigues tornou-se numa das mais acarinhadas apresentadoras do programa dos domingos à tarde na TVI - 'Somos Portugal'. Sempre com um sorriso rasgado e uma animação marcante, a 'belle portugaise' mostra-se como peixe na água durante este formato, que não mais é do que a concretização de um sonho, como já revelou anteriormente.

Mas não é apenas por isto que Fanny chama a atenção. Outro dos aspetos que a destaca são os visuais que escolhe para aparecer no pequeno ecrã.

Sempre colorida e seguindo as tendências, a comunicadora gosta de arriscar e de brincar com as peças que guarda no roupeiro.

Na galeria veja os mais recentes visuais usados por Fanny Rodrigues no 'Somos Portugal' e partilhe connosco o seu preferido.

