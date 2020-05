Cristina Ferreira escolheu o Alentejo para uns dias de descanso marcados pelas altas temperaturas. Foi no final do dia de ontem que chegou ao destino e este sábado, dia 30, mostrou que começou cedo a aproveitar o dia.

"Bom dia que aqui acorda-se cedo", escreveu na legenda de uma imagem, partilhada no Instagram, em que exibe o look escolhido para este segundo dia de 'escapadinha'.

E foi precisamente o seu visual que prendeu a atenção dos fãs: A estrela da SIC surge com um vestido camel, comprido, com padrão floral, perfeito para um dia no campo.

Na caixa de comentários, muitos foram os que elogiaram esta escolha tão campestre e primaveril. Ora veja.

