Beyoncé está de parabéns! A cantora norte-americana celebra o seu 39 .º aniversário esta sexta-feira, 4 de setembro.

Conhecida como a 'Queen B', a cantora continua a somar sucessos no mundo da música e a destacar-se em todos os eventos e espetáculos onde marca presença.

O seu talento e estilo único são uma inspiração para muitos fãs, e são vários os seus looks que são muitas vezes destacados entre quem a segue.

Casada com Jay-Z desde 2008, com quem tem três crianças - Blue Ivy, de oito aos, e os gémeos Rumi e Sir, de três -, a cantora continua a destacar-se pela boa forma física e pelo seu estilo 'poderoso'. Por isso, neste dia especial, reunimos 39 looks da 'Queen B'.

