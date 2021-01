Kate Middleton continua a trabalhar de casa devido ao confinamento que também foi decretado no Reino Unido. No entanto, mesmo estando no conforto do seu lar, a duquesa de Cambridge continua a fazer sucesso com os seus visuais.

Uma fonte do palácio revelou à imprensa internacional que o príncipe William e Kate têm dividido tarefas. Assim, enquanto um dá conta dos compromissos ligados ao respetivo cargo o outro dedica-se aos três filhos, uma vez que têm estudado em casa.

Numa das suas mais recentes aparições, Kate - que esteve à conversa com enfermeiras, estreou um novo blazer e uma blusa.

Uma conjugação clássica que não passou despercebida...

