Kim Kardashian e Kanye West viajaram para Paris para marcarem presença na Semana da Moda mais famosa do mundo. E se o casal já por si é alvo de grandes atenções, ao surgir na companhia da primogénita, North, não há quem fique indiferente à família.

Por estes dias, a menina, de seis anos, tem sido o grande destaque nomeadamente pelos looks com que surge no evento e pelas ruas da cidade.

Um dos que mais saltou à vista foi o casaco de pêlo cor de laranja. E não, não se trata de uma peça infantil. É da assinatura de Dries Van Noten e o preço inicial rondava os mil euros (agora está disponível por metade do valor).

