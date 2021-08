Com os planos interrompidos durante mais de um ano devido às restrições e limitações de viagens relacionadas com a COVID-19 e de acordo com um estudo da Booking.com, 43% dos viajantes globais sentem-se otimistas sobre a possibilidade de reagendar um evento da vida, como uma lua de mel, à medida que as restrições de viagem ao redor do mundo diminuem gradualmente.

Com a missão de tornar esses planos mais fáceis, a plataforma de reservas de estadias partilha cinco destinos para diferentes tipos de casais com base em recomendações de viajantes para inspirar uma lua de mel inesquecível.

O casal das experiências - Degustação de vinhos em Mendoza, Argentina

Casais que gostam de atividades semelhantes e partilham um amor mútuo por degustação de vinhos vão gostar de descobrir experiências únicas de degustação de vinhos em Mendoza, o coração da mundialmente famosa região vinícola da Argentina com malbecs premiados e mais de 1.200 vinícolas.

Lares de Chacras créditos: Booking.com

Onde ficar: A uma curta distância do centro de Mendoza está Lares de Chacras, um clássico boutique hotel de estilo country localizado na pitoresca vila de Chacras de Coria. O hotel possui uma adega onde os hóspedes podem escolher seu vinho favorito para acompanhar o jantar e oferece passeios pelas regiões vinícolas vizinhas.

O casal "os opostos atraem-se" - romance com tudo incluído em Veneza, Itália

Casais que se adoram, mas que também gostam de fazer coisas diferentes, vão apreciar uma lua de mel de luxo num resort com tudo incluído. Com inúmeras comodidades, recursos e atividades, irá garantir uma lua de mel romântica e memorável.

Cipriani, A Belmond Hotel créditos: Booking.com

Onde ficar: Com uma atmosfera romântica, hospede-se num dos hotéis de luxo mais celebrados de Veneza, o Cipriani, A Belmond Hotel. Cada centímetro deste refúgio icónico encantará com a gastronomia com estrelas Michelin, a única piscina olímpica da cidade, campos de ténis e passeios exclusivos.

O casal de aventureiros - mergulho em Sharm El Sheikh, Egito

Casais que desejam um pouco de adrenalina e aventura ao lado de uma escapadela romântica viverão a lua de mel da sua vida neste resort de mergulho com tudo incluído. Mergulhar em Sharm El Sheikh é altamente recomendado pelos viajantes da Booking.com devido aos seus soberbos naufrágios, paredes e recifes e vai deixá-lo com memórias que durarão para toda a vida.

Four Seasons Resort Sharm El Sheikh créditos: Booking.com

Onde ficar: Com vista para o Mar Vermelho, o Four Seasons Resort Sharm El Sheikh oferece acomodações elegantes com excursões no deserto e viagens de mergulho.

O casal descontraído - Refúgio em spa em Bath, Reino Unido

Casais que são despreocupados e adoram relaxar juntos vão apreciar um dos melhores destinos do mundo para spas e lar das únicas águas termais naturais do Reino Unido.

The Kennard créditos: Booking.com

Onde ficar: construído em 1794, na época de ouro da elegância georgiana de Bath, com certeza terá uma estadia memorável no The Kennard. Esta pousada boutique é Património Mundial da UNESCO e fica a uma curta caminhada de vários banhos, museus e alguns dos melhores restaurantes e lojas da cidade.

O casal social - Night Markets em Pa Tong, Phuket, Tailândia

Casais que adoram socializar terão a melhor experiência das suas vidas com uma lua de mel na cidade de Pa Tong em Phuket, Tailândia. Com as suas estradas iluminadas por neon e cheio de mercados noturnos, pode experimentar iguarias locais, comprar itens artesanais exclusivos ou simplesmente passear pelo mercado e conhecer os habitantes, enquanto aproveita o entretenimento local.

Burasari Phuket Resort & Spa - SHA Plus créditos: Booking.com

Onde ficar: O tropical Burasari Phuket Resort & Spa - SHA Plus está localizado ao longo da praia de Patong, a uma curta caminhada do shopping center e da Bangla Road repleta de bares e discotecas. Com instalações de spa, duas piscinas ao ar livre, apresentações noturnas de dança e seus próprios bares, será difícil sair do resort.