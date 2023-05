Parque Nacional de Hohe Tauern

Situado na Áustria nos estados de Caríntia, Tirol e Salzburgo, foi estabelecido em 1981. É área protegida de categoria II desde 2001 e conta com 15 mil espécies de animais, o que soma cerca de um terço de toda a fauna austríaca.

Parque Nacional de Ordesa e Monte Perdido

Este parque encontra-se localizado na província de Huesca, em Espanha. Ocupa uma área de perto de 156 quilómetros quadrados e foi fundado em 1918. Desde 1997 que a área é classificada pela UNESCO como Património Mundial. Encontra-se dividido em quatro setores: Ordesa, Añisclo, Escuaín e Pineta.

Parque Nacional de Nuuksio

Estabalecido na Finlândia, em 1994, e é um dos 40 parques naturais do país. É o segundo maior parque mais próximo da capital Helsínquia. Tem oito trilhos oficiais, com diferentes níveis de dificuldade: de 1,5 a 17 quilómetros. Tem ainda 32 quilómetros de trilhos para bicicleta e 17 quilómetros de trilhos para passeios a cavalo.

Parque Nacional de Cevenas

Trata-se de um parque localizado no centro-sul de França, com 85.000 hectares e assim denominado desde 1970. Há dois desfiladeiros próximos à região: o Gorges de la Jonte e o Gorges du Tarn.

Parque Natural da Arrábida

Este parque português situado no distrito de Setúbal tem uma área protegida de 17.000 hectares, dos quais mais de 5.000 são de superfície marinha. Assenta num pequeno maciço calcário que cai sobre o mar em falésias de grande porte, o Píncaro, no topo da serra do Risco que atinge 400 m de altitude. Funciona como uma muralha em frente ao Atlântico, recortada por pequenas enseadas. Deve o seu nome à serra da Arrábida.

Parque Nacional de Exmoor

Podemos considerar este parque um paraíso verde no sul do Reino Unido, perto de Bristol. É procurado sobretudo pelos os amantes de caminhadas, graças aos seus trilhos.

Parque Natural da Madeira

Esta paisagem nacional é uma área protegida peculiar, devido à sua localização, Aqui destaca-se o seu património natural e a beleza da paisagem.

Parque Nacional da Suíça Saxónica

Apesar do nome, este parque situa-se na Alemanha, a 43 quilómetros a sudeste de Dresden, perto da fronteira com a República Checa. O nome foi dado à região por dois pintores suiços que consideraram que a beleza do lugar era semelhante à da sua terra Natal, a Suíça.

Parque Natural do Verdon

É no sul de França que encontramos este parque. Uma das suas atrações mais conhecidas são as Gargantas do Verdon, uma série de desfiladeiros conhecidos pelas suas águas.

Parque Nacional da Peneda-Gerês

Este é mais um dos tesouros naturais de Portugal. Estende-se dos planaltos da Mourela ao de Castro Laboreiro incluindo as serras da Peneda, Soajo, Amarela e Gerês. Trata-se duma região montanhosa, essencialmente granítica, com vales profundos e encaixados suportam uma densa rede hidrográfica. É o único parque nacional em Portugal que possui ainda um rico património histórico-cultural como necrópoles megalíticas, vestígios da romanização, castelos, espigueiros tradicionais, velhos fornos, moinhos de água, levadas ou termas.

Parque Natural Regional da Córsega

Trata-se da quarta maior ilha do Mediterrâneo por extensão, depois da Sicília, da Sardenha e do Chipre. O parque estende-se por 350.510 hectares ou 40% da ilha. Protege as florestas e cadeias montanhosas da parte central da ilha, bem como alguns locais famosos como a passagem de Bavella, os lagos de altitude, a reserva natural de Scandola ou os desfiladeiros da Restonica. Muito conhecido pelos seus trilhos.

Parque Nacional de Risnjak

Localizado no noroeste arborizado e montanhoso da Croácia, este parque possui quilómetros de trilhos, um das quais até ao topo de Risnjak e outro até às montanhas Snježnik e Guslica. Embora seja um parque pequeno, com pouco mais de 60 quilómtros, os visitantes encontram aqui uma grande riqueza em termos de flora e fauna.

Parque Nacional Hainich

Estabelecido em 1997, na Alemanha, trata-se de uma zona de bosque caducifólio, muito apreciada pelos amantes de botânica. Um dos principais objetivos do parque é a proteção da floresta de faias nativa.

Parque Nacional de Snowdonia

É no País de Gales que encontramos este parque, estabelecido em 1951. Além de ser uma das maravilhas naturais mais apreciadas pelos britânicos, é nele se encontra a montanha mais alta de Inglaterra e de Gales, encontrando-se também o maior lago do País de Gales.

Parque Nacional dos Abruzos, Lácio e Molise

É uma área protegida em Itália, que se estende ao longo de cerca de 30.000 hectares. O parque foi criado em 1921 e constitui uma vasta reserva natural nos Apeninos centrais, cobrindo em parte as regiões italianas dos Abruzos, do Lácio e da Molise.