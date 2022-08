5 sugestões de Norte a Sul (incluindo Madeira) de piscinas de hotel onde passar as tardes de verão

Entre a serra e o mar, na região de Lisboa

Para que possa desfrutar de momentos de relaxamento e, ao mesmo tempo, cuidar da sua saúde e bem-estar, o The Oitavos sugere o Pool Day & Spa.

Ideal para quem procura cuidar do corpo e da alma, enquanto usufrui da tranquilidade do hotel, inclui uma massagem relaxante de corpo inteiro com a duração de 50 minutos, acesso à piscina exterior de água do mar aquecida e com vista para o mar.

créditos: Divulgação

Este programa inclui, ainda, acesso à balneoterapia, com piscina de jatos interior, com água do mar aquecida, sauna, banho turco e Jacuzzi. Para complementar este dia, o Pool Day & Spa oferece também uma Healthy Meal, composta por salada de rúcula, tataki de atum e abacate com vinagrete de ponzu. Para acompanhar, um chá frio de hibisco.

Situado na Quinta Marinha, em Cascais, o The Oitavos é uma mistura de campo e mar, tendo como pano de fundo a Costa Atlântica e o Parque Natural de Sintra-Cascais. O spa conjuga um ambiente leve e calmo, com uma luz natural.

No coração da Serra da Gardunha

O Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa resulta de uma reabilitação das ruínas do antigo Convento de Santo António, também conhecido como Ermida de Nossa Senhora do Seixo, datada do século XVI. Neste hotel boutique junta-se sob o mesmo teto lazer, gastronomia e vinhos. Negócios, natureza, cultura, saúde e bem-estar e mais de 300 anos de história.

créditos: Divulgação

É no jardim, voltado para a Serra da Gardunha, entre as copas dos altos e frondosos carvalhos, que decoram o Parque do Convento que se localiza a piscina com 15 metros de comprimento e 4 de largura, ladeada por uma zona de deck de madeira, convidando ao descanso e à simples contemplação.

Na zona das antigas oficinas, numa área com aproximadamente 150m2, encontramos o espaço de wellness e spa. Aqui, os hóspedes podem encontrar duas salas para tratamentos e massagens, uma piscina com circuito de águas e jacuzzi e duas propostas diferenciadoras de terapia pelo sal, um frutuário e uma sala de haloterapia.

No meio de um pomar, na Beira Baixa

A Cerca Design House apresenta-se como um espaço rural com toques contemporâneos, dedicado a todos aqueles que procuram novas emoções e experiências, que valorizam um serviço personalizado e discreto, num ambiente sofisticado e intimista.

Os dez quartos no solar apresentam três tipologias distintas, com experiências para o corpo e a mente. Já as cinco villas, uma delas adaptada para mobilidade reduzida, dão um toque de modernidade, despertando os sentidos com uma vista panorâmica, onde poderá desfrutar de uma estadia na companhia do seu amigo de quatro patas.

créditos: Divulgação

A Cerca Design House dispõe de duas piscinas exteriores. Uma para os hóspedes da casa principal e outra exclusiva aos visitantes das villas. Em ambas encontra a tranquilidade desta região do interior, sempre rodeado de verde, do pomar e da companhia dos passarinhos.

Chá de ervas do campo, sumos naturais e outros mimos de grande simplicidade são algumas das ofertas que pode encontrar neste espaço.

Pé na areia a dois passos do mar, no Algarve

Com o seu exclusivo lago de água salgada e acesso privado à Praia da Falésia, quatro piscinas, uma delas interior, um deck de 1,2 km, que se estende pelos jardins em direção aos restaurantes e pérgulas de observação, o Domes Lake Algarve é um cenário ideal para relaxar num ambiente tranquilo, bem como para aproveitar ao máximo o que a região proporciona, como a observação de aves, a prática de vela, de golfe ou a degustação de vinhos.

O lago privado de água do mar é rodeado por jardins e extensões de relva, um deck de caminhada de madeira de 1,2 km que leva a bares e restaurantes situados no lago, perfumados com oliveiras e alfarrobeiras.

créditos: Divulgação

Das três piscinas exteriores disponíveis, o destaque vai para a piscina de fundo de areia natural, uma experiência diferente de qualquer outra. O Soma Spa combina métodos gregos antigos e técnicas de cura contemporâneas, com produtos orientados para resultados da ELEMIS, bem como da GODAGE Paris, que utiliza ingredientes naturais ativos para tratamentos mais personalizados.

Para as crianças há também uma preocupação especial, através do conceito KiEPOS, que pretende fomentar um espírito eco consciente e convida os mais novos a plantar as suas próprias verduras, ervas e flores para uma experiência interativa e educativa.

Sobre os telhados do Funchal e vista para o Atlântico

É no topo deste edifício, com vistas panorâmicas sobre o Atlântico, que a piscina do Allegro Madeira hotel se localiza. A pouco minutos do centro e na zona do Lido, a vista para o oceano é o principal chamariz. Exclusivo para adultos, conta com 124 quartos.

Há ainda o convite para saborear a carta de cocktails, inspirada nos produtos regionais. A famosa Poncha, o vinho da Madeira ou as frutas locais, como o maracujá, são alguns dos protagonistas desta carta.

créditos: Divulgação

Com decoração moderna, simples e elegante, o hotel foi recentemente remodelado. É um espaço pensado para quem procura uma experiência única, tranquila e pretende recarregar energias.

O espaço dispõe ainda de ginásio e um centro wellness que inclui sauna, banho turco e sala de massagens.