Embora a maioria dos museus exiba habitualmente obras de arte reconhecidas e/ou vestígios históricos que merecem ser imortalizados e dados a conhecer, também existem espaços museológicos que surpreendem pelo espólio que apresentam. Em Portugal, a lista inclui, por exemplo, o Museu da Dermatologia, o Museu da Polícia Judiciária e o Museu do Pão mas, um pouco por todo o mundo, não faltam recintos com temáticas inesperadas que, em maior ou menor número, atraem anualmente muitos curiosos.

1. Museu da Vodca

Uma antiga destilaria em Varsóvia, na Polónia, serve hoje de cenário ao Muzeum Wodki, um espaço museológico dedicado àquela que é uma das bebidas espirutuosas mais consumidas em todo o mundo. Para além de explicações acerca do processo de fermentação na sua origem, conseguido a partir de batatas, é possível admirar mais de 10.000 peças que retratam a evolução da produção e do consumo da vodca ao longo dos tempos, incluindo garrafas, copos, etiquetas e até anúncios publicitários.

2. Museu dos Esgotos

Está longe de ser um dos mais mediáticos museus da capital francesa mas o Musée des Égouts de Paris, que integra uma área de 2.100 quilómetros de galerias subterrâneas, não deixa de ser um dos mais insólitos. A visita, que dura cerca de uma hora, percorre salas e antigos túneis de canalização. Didática e surpreendente, permite uma autêntica viagem no tempo, guiando o visitante por espaços inimagináveis. A entrada está situada em frente ao número 93 do Quai d'Orsay, perto de Pont de l'Alma.

3. Museu dos Arranha-céus

A riqueza arquitetónica da cidade de Nova Iorque, nos EUA, está bem patente neste museu, que apresenta os edifícios altos como objetos de design, produtos de tecnologia, lugares de trabalho e de habitação. No Skyscraper Museum, podem ver-se maquetes de construções como o Empire State Building e as Twin Towers desde a sua construção. Pormenores e histórias que geralmente interessam mais a arquitetos, construtores, desenhadores e projetistas do que ao turista comum. Funciona no número 39 da Battery Place.

4. Museu dos Parasitas

Localizado em Tóquio, no Japão, o Meguro Parasitological Museum atrai anualmente milhares de visitantes. Insólito e original, é o único museu do mundo dedicado aos parasitas. Está dividido em dois andares. O primeiro apresenta uma visão global dos parasitas. No segundo, é possível observar o seu ciclo de vida. Ao todo, estão representados 300 espécimes preservados em formaldeído, visto que para sobreviverem os parasitas precisam de estar em contacto com animais ou com o ser humano.

5. Museu da Contrafação

Faz em 2021 70 anos, apesar de ainda ser desconhecido de muitos. Criado em 1951 pela Union des Fabricants, um coletivo de empreendedores gauleses, o Musée de la Contrefaçon expõe mais de três milhares de produtos autênticos e as respetivas falsificações para que os visitantes aprendam a ver as diferenças entre ambos. Comida, bebidas, jogos, perfumes, tecnologia, têxteis e até medicamentos são alguns dos objetos expostos. Funciona no número 16 da Rue de la Faisanderie, em Paris, em França.