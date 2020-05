10 dos melhores sítios para ver girafas

6. Reserva Nacional de Maasai Mara no Quénia

É o local perfeito para avistar as girafas-do-kilimanjaro, também conhecidas como girafas-masai. Na região leste do continente africano, nas últimas décadas, o seu número diminuiu drasticamente mas, aqui e no Parque Nacional de Amboseli, outro dos parques naturais do país, ainda existe uma comunidade considerável. Os meses de julho a outubro são os melhores para ir lá fazer um dos muitos safaris disponíveis.

7. Odense Zoo na Dinamarca

Em 2013, foi eleito o melhor jardim zoológico da Europa. Uma das suas vantagens é permitir que os que o visitam possam ver os mais de 2.000 animais que abriga de muito perto. Além de poder pernoitar neste espaço e de poder admirar as girafas, também as pode alimentar diretamente todas as manhãs, caso adquira o bilhete extra que o permite, que tem um custo de 70 coroas dinamarquesas, cerca de 9,40 euros.

8. Parque Nacional Kruger na África do Sul

É a maior área protegida de fauna bravia do país, cobrindo cerca de 20.000 quilómetros quadrados. É para lá que muitos dos apreciadores da vida selvagem se dirigem anualmente para admirar, entre muitos outros, girafas, elefantes, leões, zebras, búfalos e rinocerontes. Os que dispõem de menos tempo podem fazer safaris de meio dia, de um dia ou de dois dias. Para os outros, há alternativas que se prolongam até aos 20 dias.

9. The Maryland Zoo nos Estados Unidos da América

Localizado em Baltimore, ocupa uma área de 135 hectares. O programa de experiências com animais que implementa anualmente permite um contacto mais direto com as girafas. Além de acompanharem os treinadores, os visitantes podem alimentar os animais através das várias divisórias. A experiência, para quatro pessoas, custa 500 dólares, cerca de 433 euros. Demora cerca de 30 minutos.

10. Jardim Zoológico de Lisboa em Portugal

Em maio de 2018, foi notícia quando uma girafa que estava a ser alimentada por um visitante caiu no fosso que existe no local e morreu no seguimento dos ferimentos. Apesar de ser proibido alimentar os animais neste espaço, este zoo é um dos melhores locais para ver girafas em Portugal. O preço dos bilhetes oscila entre os 14,50 euros para crianças entre os 3 e os 12 anos e os 21,50 euros para visitantes entre os 13 e os 65.