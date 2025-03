O Dia do Pai aproxima-se e com ele a vontade de homenagearmos a figura paternal com um mimo especial. Para que o possa fazer com elegância, estamos a oferecer cinco perfumes Limette Éclatante, da linha premium da Equivalenza: Les Secrets.

Limette Éclatante é uma fragrância que abre com uma explosão de frescura cítrica graças à combinação de lima, tangerina e bergamota. Sobre este perfume para homem diz-nos a Equivalenza: “as notas cítricas criam uma sensação vibrante e energizante que desperta imediatamente os sentidos. À medida que a fragrância se desenvolve, o coração de manjericão, tomilho e lilás acrescenta um aroma herbáceo e floral, proporcionando uma sensação de frescura verde e suavidade aromática. As notas de fundo de vetiver, patchouli e almíscar acrescentam profundidade e calor, criando uma base sólida e equilibrada”. PASSATEMPO Para se habilitar a ganhar um dos cinco perfumes Limette Éclatante, da linha premium da Equivalenza: Les Secrets, que estamos a oferecer, basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo. O passatempo termina a 17 de março, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia. O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação. Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante. Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt. Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários. Não são aceites trocas de vencedores. Os premiados serão avisados por e-mail. Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma. O SAPO Lifestyle é alheio ao envio do prémio que é da exclusiva responsabilidade da entidade ofertante. Boa sorte.