Destroçada com a morte do pai, Sloane Walton, a sensual bibliotecária de Knockemout, fica furiosa quando Lucian Rollins regressa à cidade natal. Embora todos os seus encontros terminem sempre em discussão acesa, o ódio dá rapidamente lugar à chama do desejo. E de tal forma que, numa noite tórrida, acabam por cair nos braços um do outro. Nas consequências, preferem nem pensar.

Como apagar estas brasas? Ao brincar com o fogo, será que Lucian e Sloane se vão queimar? Uma obra assinada pela norte-americana Lucy Store.