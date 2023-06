Inspirado em factos reais - nos homicídios ainda por solucionar de Gilgo Beach -, Labirinto Mortal leva-nos numa perigosa caçada a um alegado assassino em série que matou nove, ou talvez mais, prostitutas, escondendo depois os cadáveres numa praia.

À medida que o detetive John Corey desvenda o caso, começa a suspeitar de que a dificuldade sentida pela polícia em resolver o crime pode não ser apenas resultado da sua inexperiência e incompetência. Pode ser algo muito mais sinistro.

Em Labirinto Mortal, temos o humor politicamente incorreto de John Corey, as suas excelentes competências de investigação, pouco ortodoxas, e ainda surpreendentes reviravoltas, que são a assinatura do autor bestseller n.º 1 do New York Times, Nelson DeMille.

PASSATEMPO

