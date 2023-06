Localizados em Aljezur, Arrifana e Sagres, os restaurantes Arte Bianca, fundados por Manuela Mattavelli, foram considerados uma das 50 melhores pizzarias da Europa pelo ranking internacional 50 Top Pizza.

A casa conta com um laboratório interno, focado na investigação e inovação de novos produtos e de diferentes tipos de massas italianas. É neste laboratório que a equipa do Arte Bianca cria as pizzas, entre outros pratos. O restaurante apresentou recentemente a nova carta de verão, com a autoria do chef e pizzaiolo Emanuele Zingale. Propostas que incluem as Polpette, almôndegas caseiras de vaca e porco preto alentejano em molho de tomate caseiro. Também entre as novidades está a pizza Crunch Gulosa.

O Arte Bianca nasceu em 2014, em Aljezur. O conceito cresceu para a Arrifana, no ano seguinte (2015), e para Sagres, em 2019.

PASSATEMPO

Responda corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo e habilite-se a ganhar um jantar para duas pessoas no Arte Bianca. Temos para oferta três jantares, um em cada um dos restaurantes Arte Bianca (Aljezur, Arrifana e Sagres). O prémio inclui água, cerveja ou copo de vinho e pode ser usufruído até 31 de julho.

O passatempo termina a 5 de julho, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.