Posiciona-se como uma marca lusitana para homens com atitude e (muito) bom gosto. A BOni MOres ou BOMO, como também é conhecida, é uma empresa portuguesa de calçado masculino, criada em 2018 na Trofa, que aposta em modelos de ténis que se diferenciam pelo conforto e pela criatividade. Com produção e assinatura Made in Portugal, foi buscar o nome a uma expressão em latim que significa "bons costumes" e prima pela qualidade e pelo estilo estético.

Tínhamos três pares de sapatilhas da nova coleção de outono/inverno 2019/2020 da BOni MOres para oferecer, o modelo Griseus, o modelo Militum e o modelo Artifex. Foram quase 1.400 as participações recebidas. Os vencedores deste passatempo são:

Célia Mariana Pinho (São Vicente de Pereira)

Ana Cristina Gonçalves (Padim da Graça)

Eduarda Cláudia Gomes (Canidelo)



Se ganhou, muitos parabéns! No prazo médio de quatro a seis semanas, receberá o modelo de sapatilhas que escolheu na morada que nos indicou.

