Volcanic Series é o nome da gama de vinhos vulcânicos que o viticultor Paulo Machado e o enólogo António Maçanita, sócios-fundadores da inovadora Azores Wine Company, desenvolveram para a empresa, sediada na ilha do Pico. O Rosé Vulcânico, uma das referências que a integram, com um tom rosa claro e um nariz intenso, apresenta toques de cereja e de morango maduro casado com notas de iodo e de pimenta-preta. Na boca, surpreende. Apesar de texturado, é salino mas fresco, com os sais a persistir no palato.

Produzidas no meio do oceano Atlântico, na base do Pico, a maior montanha de Portugal, onde mais nada poderia crescer, as uvas deste Rosé Vulcânico, amadureceram tanto quanto o bravo clima açoriano permitiu, o que se reflete no resultado final. Este vinho fresco, elegante e salino como poucos, é o parceiro ideal de pratos de peixe e marisco e de saladas. Tem também volume e estrutura para pratos de carnes brancas, sendo ainda perfeito para acompanhar comida indiana, tailandesa e sushi japonês.

