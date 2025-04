No novo romance, Lénia Rufino mergulha de forma profunda nas memórias de Laura e da sua relação, que, hoje, definha como definham as pessoas consumidas por doenças das quais não se dão conta até que seja tarde de mais.

Laura, uma prestigiada violinista, põe fim a um casamento de 27 anos. Momento para revisitar os principais momentos da sua vida: em criança, o amor pelo violino, a transição para a idade adulta, a busca por respostas; e a certeza de que é na música que verdadeiramente se encontra.

No prolongamento da catarse, a chegada à maioridade, Álvaro e uma história de amor sem grandes sobressaltos, mas também sem grande entusiasmo; uma parceria apática em casa e na orquestra; e o início do fim: a digressão que faz sozinha pela Europa, a relação com Thomas, um clarinetista austríaco mais novo do que ela, e a tomada de consciência de que é sempre possível fazer voltar a vibrar uma corda que há muito se calou.

Lénia Rufino nasceu em 1979, em Lisboa. Cresceu nos subúrbios, rodeada de livros. Licenciou-se em Publicidade e Marketing. Aos dez anos, escreveu o seu primeiro conto e decidiu que, um dia, haveria de ser escritora. Demorou 32 anos a conseguir. Em 2021, publicou o seu primeiro romance, O Lugar das Árvores Tristes.

