O que motiva o crescimento meteórico de partidos populistas como o Chega? Que transformações está a provocar? Será a jovem democracia portuguesa capaz de resistir incólume ao teste de choque? Em busca de respostas, ou padrões que ajudem a identificar e compreender o fenómeno, Gustavo Sampaio, jornalista e director-adjunto do Polígrafo, apresenta no livro Os políticos são todos iguais! “uma radiografia do partido que se apropria de bandeiras da extrema-direita tradicional e do líder que faz soar os alarmes no teste preditivo de autoritarismo”, assim lemos na sinopse à obra.

Com base em diversas entrevistas, nomeadamente ao próprio André Ventura – “Vamos ser francos, sem emoção ninguém ligava nenhuma ao tema da imigração” -, e ao seu antigo braço-direito, Nuno Afonso – “Todo este culto, toda esta estrutura de seita, funciona assim porque ele quer que funcione assim. Ele dizia-me: ‘Eu quero que as pessoas, os portugueses, se deitem a pensar em mim e acordem a pensar em mim’”.

O autor examina também os programas do partido, os discursos e a propaganda nas redes sociais. A obra faz um diagnóstico e lança o alerta, que providencia uma análise comparativa com partidos e líderes populistas de outros países, assim como uma reflexão sobre a cultura antipolíticos que se destaca na génese deste fenómeno - um amálgama que impede a distinção entre bons e maus, competentes e ineptos, abnegados e oportunistas, honestos e corruptos.

