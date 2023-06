Após a descoberta do Brasil, conforme a armada de Pedro Álvares Cabral se aproxima do Cabo da Boa Esperança, um cometa rasga os céus e acompanha a navegação, como uma bola de fogo a pairar sobre os marinheiros, num prenúncio de desgraça. Bartolomeu Dias, capitão de uma caravela, não duvida de que a mensagem do cometa lhe é dirigida. Ao confrontar-se com a morte anunciada, o Capitão do Fim mergulha em memórias e recorda os sucessos da sua vida que mais o marcaram, para o bem e para o mal. Sobretudo os da sua extraordinária e trágica viagem, 13 anos antes, quando descobriu a passagem do Cabo de África, unindo o Atlântico ao Índico.

