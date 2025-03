Elena Armas, escritora espanhola, afirma-se uma romântica incurável e uma confessa colecionadora de livros. Depois de anos a devorar romances com finais felizes e a falar sem parar sobre eles, deu finalmente o salto e decidiu escrever os seus. No caso presente, chega aos escaparates nacionais com o livro O Dilema da Noiva. A protagonista, Josie Moore já deu muitas oportunidades ao sexo oposto… e ao amor. Por quatro vezes, se contados todos os seus compromissos falhados. Um historial desastroso ao qual está prestes a acrescentar um novo nome: o de Matthew Flanagan, o melhor amigo da sua irmã.

Num estratagema, combinaram que este (falso) noivado seria temporário e que nunca dariam o nó. No entanto, Josie não fica indiferente ao ver-se com o anel no dedo, e mais ainda quando todos começam a considerar Matthew o homem perfeito para subir ao altar.

