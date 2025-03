Escrito por Lynn Painter, o livro Não é Nada Como Nos Filmes é a continuação da obra Isto Não Acontece Nos Filmes. O presente título apresenta ao leitor inúmeras referências às músicas de Taylor Swift e a clássicos da comédia romântica, alternando os pontos de vista entre o Wes e a Liz.

Durante alguns meses maravilhosos, o Wes teve a rapariga dos seus sonhos: a obstinada Liz. Mas quando os dois estavam prestes a partir para o primeiro ano da faculdade, deu-se uma tragédia. O Wes teve de lidar com as consequências, acabando por perder a Liz.

Meses mais tarde, encontram-se na faculdade. Wes está determinado a fazer com que Liz se volte a apaixonar por ele. Conta com um plano infalível para a reconquistar, com grandes gestos dignos das comédias românticas que ela adora. Só que a Liz não quer nada disso. Liz tem um novo amigo... Wes não desiste, embora se questione: Será que a relação deles terá mesmo acabado para sempre?

Lynn Painter, autora bestseller do New York Times e do USA Today, escreve comédias românticas para adolescentes e adultos. Vive no Nebrasca com o marido e os filhos.

