Os pesadelos constantes e as noites que passa em claro fazem com que Sara já tenha dificuldade em distinguir a realidade da imaginação. O stresse e o cansaço estão a pôr a sua saúde em risco e ela sente-se perdida, sem saber o que fazer.

As ameaças e a chantagem de Monsieur Durand não lhe dão descanso. Agora, a própria existência do Colégio do Templo está em perigo e, desta vez, Sara não tem um plano e, sem financiamento, a escola encerrará. Pior: de Braga chega um pedido de ajuda a que não pode dizer que não: a Vera corre perigo!

Conseguirá Sara ajudar a amiga e, ao mesmo tempo, salvar o colégio das garras de Monsieur Durand?

Este é mais um capítulo da série de livros juvenis de aventura Colégio do Templo, em que jovens com poderes sobrenaturais tentam desvendar mistérios e crimes, enquanto se veem envolvidos numa caça ao tesouro para encontrar as riquezas dos Templários que se julgam escondidas desde a idade média na região de Tomar. A coleção é da autoria de Nuno Bernardo, um premiado produtor e realizador de televisão e cinema.

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar um dos cinco exemplares do livro As Catacumbas (edição Manuscrito), basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 10 de dezembro, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

O SAPO Lifestyle é alheio ao envio do prémio que é da exclusiva responsabilidade da entidade ofertante.

Boa sorte.