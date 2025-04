A mãe girafa até nem é má, mas quando o bebé nasce, dá-lhe logo um empurrão. O filhote tem de começar a andar, quer queira, quer não.

Sente-se culpada por não ter limpado a casa na perfeição? Caso não saiba, certos escaravelhos criam os seus rebentos num rato em decomposição.

A mãe coala dá o seu cocó aos filhos para comerem. Sim, o seu próprio cocó. A mãe panda é capaz de abandonar um dos filhos gémeos porque cuidar de duas crias é… demasiado para ela.

Em Há Mães Muito Piores do Que Tu a dupla de autoras convoca as leitoras a porem em perspetiva os desafios da maternidade. Este é “um livro para todas as mães que precisam mesmo de parar de se preocupar e perceber que estão a fazer um ótimo trabalho”, lemos na sinopse à obra. Páginas que, com humor e inteligência, procuram ajudar a relativizar o overthinking das mães atuais e aliviar a pressão que sentem no dia a dia.

O livro inclui um glossário com os factos do mundo animal recriados no livro explicados pela Biologia.

Priscilla Witte é uma ilustradora e muralista residente em Los Angeles. O seu trabalho já a levou até ao Mar Negro e às praias de Bali. Glenn Boozan é uma escritora de comédia nomeada para os prémios Emmy e Writers Guild of America.

