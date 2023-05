Quatro palavras foram suficientes para abalar o universo de Pauline. Mudando-se com o filho de quatro anos para casa dos pais, deixa os dias passarem enquanto espera que a dor desapareça. Até ao momento em que decide assumir o controlo da sua vida. Se os sentimentos de Ben desapareceram, há que reacendê-los. Todos os dias, Pauline irá escrever-lhe uma recordação da história de ambos. Mas esse mergulho no passado poderá trazer de volta segredos há muito sepultados. Com extrema sensibilidade e muito humor, Virginie Grimaldi apresenta-nos instantâneos da vida e do amor e leva-nos do riso às lágrimas. Uma história universal.

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar um dos cinco livros Depois de Nós (edição Marcador), basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 8 de junho, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

Boa sorte.