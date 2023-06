Feyre, Rhys e o seu círculo íntimo de amigos ainda estão ocupados a reconstruir a Corte da Noite e a tentar manter a paz. O Solstício de Inverno está finalmente próximo e, com isso, um merecido descanso. A atmosfera festiva não impede que as sombras da guerra se aproximem.

No seu primeiro Solstício como Grande Senhora da Corte da Noite, Feyre ainda lida com os horrores do passado recente e percebe que o seu parceiro e a sua família têm mais cicatrizes do que ela esperava.

Ligando os acontecimentos de Corte de Asas e Ruína aos posteriores livros da série, Corte de Gelo e Estrelas explora os efeitos de longo alcance de uma guerra devastadora e os laços de amor que se foram estabelecendo.

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar um dos cinco livros Corte de Gelo e Estrelas (Marcador), basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 28 de junho, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

