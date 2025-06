Rafael Felizardo e Diogo Costa são casados desde junho de 2024. Consumidores ávidos de livros, que por vezes até leem em voz alta um para o outro, decidiram que tinha chegado o momento de criarem algo a quatro mãos. Desta forma, estreiam-se nas letras com o livro Filha da Minha Mãe, romance que dá voz a Emília, uma jovem de 18 anos cuja morte do pai espoleta o início do fim da relação com a mãe, uma mulher tão encantadora quanto manipuladora, tão dedicada quanto dominadora.

Depois de meses a planear, com a ajuda do pai no leito da sua morte, a aventura de percorrer o caminho de Santiago, tudo cai por terra quando as necessidades da mãe, frágil e enlutada, se sobrepõem.

Cansada de ser responsável por apoiar emocionalmente a mãe e satisfazer todas suas vontades, Emília percebe que chegou o momento de se libertar da prisão que a mãe construiu para as duas.

