Ainda pouco conhecido dos portugueses, o estado brasileiro do Piauí apresenta-se como um vasto território entre o Maranhão e o Ceará. Conhecido como “o coração do nordeste brasileiro”, este estado destaca-se por elementos naturais como o Parque Natural Serra da Capivara (Património UNESCO), com invulgares formações geológicas e 25 mil conjuntos de pinturas rupestres, muitas delas visitáveis.

piauí créditos: Thiago Amaral/SETUR Piauí

No que toca a maravilhas naturais o Piauí não regateia atributos. Entre eles, o delta do rio Parnaíba. Ao longo de muitos quilómetros, a paisagem é de águas que se estendem, pontuadas por uma vasta quantidade de ilhéus. Embora tenha a mais curta extensão litoral de todos os Estados brasileiros (66 km), o Piauí também oferece aos visitantes boas praias. Com os vizinhos Maranhão e o Ceará, integra a Rota das Emoções, ao longo da costa, com paisagens singulares.

Piauí créditos: Thiago Amaral/SETUR Piauí

Para que possamos conhecer melhor este belo estado, o Piauí marca presença na capital, de 12 a 16 de março, na BTL, agora denominada Better Tourism Lisbon Travel Market, certame instalado na Feira Internacional de Lisboa (Parque das Nações). Ainda durante todo o mês de março, o estado do Piauí, desenvolve ações de promoção em Portugal assentes na campanha “Bora ali, no Piauí?”.

