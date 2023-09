Agora que preparamos o regresso às aulas, há todo um calendário de atividades a cumprir. Entre elas, a organização e identificação do material escolar que servirá de suporte ao longo do ano letivo. Personalizar ferramentas e materiais de desenho, batas, bonés, entre outros, pode ser uma tarefa divertida, ainda mais quando contamos com uma impressora de etiquetas portátil como a PT-H200 da Brother. Em rigor, denomina-se “Rotuladora eletrónica portátil para casa e para trabalhos manuais”. Com a PT-H200 podemos personalizar uma grande variedade de etiquetas, até à largura máxima de 12 mm, entre fitas têxteis, laminadas, acetinadas, mate, e numa grande variedade de cores e padrões. O equipamento inclui de série uma fita têxtil de 12mm.

Uma impressora com teclas dedicadas para ajustar tamanhos e estilos de letra, molduras e símbolos para trabalhos manuais.

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar uma das três impressoras de etiquetas PT-H200 da Brother, basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 7 de setembro, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

Boa sorte.