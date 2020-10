O tão conhecido Dia das Bruxas é hoje uma mistura de muitas tradições mas, na sua origem, era um dia em que se celebrava o lugar dos mortos, um lugar de felicidade perfeita, onde não havia fome nem dor.

Dizia-se também que os espíritos dos mortos regressavam nessa data para visitar os seus antigos lares e familiares. Essas festas e rituais eram presididas por Sacerdotes druidas, Bruxas e Papisas que atuavam como “médiuns” entre as pessoas e os seus antepassados.

Eram então usados oráculos de leitura, como pedras e runas mas, a partir do séc. XVIII passaram também a ser usadas cartas, agora conhecidas como Tarot.

Joana Dias, Taróloga e Astróloga, achava tudo isto muito esotérico e estranho até ao dia em que percebeu como as cartas funcionavam, desmistificando muitas das suas dúvidas e preconceitos, tanto que se dedicou a 100% a esta profissão.

Para Joana, o Tarot é uma ferramenta de trabalho que se pode traduzir numa terapia associada à leitura das cartas, um complemento à intuição, que serve essencialmente para ver e ler o espelho das emoções.

Ajuda as pessoas a terem uma nova perspetiva sobre as emoções que sentem e como devem agir em conformidade, dependendo do seu estado de espírito e claro, consciência.

“O Tarot ajuda a ter e a aprender a ouvir respostas que na realidade estão dentro de nós mas que, por vezes, temos alguma resistência em ouvir ou aceitar” revela Joana Dias.

Certo é que, no dia 31, celebra-se a vida e a morte, o céu e a terra, a noite e o dia e é nesta dualidade energética constante da vida, que nos traz desafios e emoções, que encontramos o equilíbrio.

Por isso mesmo, será nessa data que Joana Dias irá realizar um Workshop, pela energia dos Arcanos Maiores, sobre os 6 principais desafios da vida.

Workshop Desafios da Vida (Online)

Data: 31 de outubro

Horário: das 9h às 14h

Sinopse: A vida é um desafio só.

Pela energia dos arcanos maiores, conseguimos dividir em 6:



. Desafio da vontade

. Desafio das escolhas

. Desafio do sacrifício

. Desafio da dor

. Desafio da esperança

. Desafio da tomada de consciência