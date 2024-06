Já está disponível a versão portuguesa da plataforma número 1 da Europa em beautiful living e-commerce: a Westwing.

Portugal é 12º mercado da empresa que obteve 429 milhões de euros em receitas em 2023.

Fundada em 2011 por Delia Lachance, uma antiga editora da ELLE e ELLE Decoration da Alemanha, e os seus quatro co-fundadores, a Westwing foi criada para responder à procura por uma loja online que combinasse uma seleção inspiradora de produtos de decoração e design a preços acessíveis.

A Westwing oferece uma seleção curada de produtos de home and living numa ampla gama de categorias, da qual faz parte a Westwing Collection com o seu design exclusivo e mais de 200 marcas premium internacionais e locais.

"Coloque a sua casa a contar histórias" é o mote da Westwing para inspirar e entusiasmar as pessoas a criar interiores que representem beautiful living. Oferecendo conteúdo aspiracional a mais de 10 milhões de seguidores, em todas as redes sociais, a Westwing conta com uma base sólida de clientes fiéis: 85% dos pedidos da Westwing são de consumidores que visitam a loja online mais de 100 vezes por ano.

De acordo com a CEO da empresa, Andreas Hoerning, em comunicado, a marca espera, com a entrada no mercado português, fortalecer a sua posição como principal one-stop-shop premium da Europa para Home & Living.

"Estou entusiasmada com o lançamento da Westwing em Portugal, que ocupa um lugar especial no meu coração, pois a casa da minha família está aqui", partilha Delia Lachance, a fundadora e diretora criativa da marca. "Esta expansão oferece-nos uma oportunidade fantástica de inspirar também os portugueses com o nosso design distinto e visão criativa.", acrescenta.

Recorde-se que o website português da Westwing está disponível desde o passado dia 22 de maio.