Praia, animação e um espaço reservado com comes e bebes (incluindo cocktails) são algumas das propostas do Morro Beach Club para este verão.

O recém-aberto clube de praia conta com várias mesas e sofás de exterior, mas tem também uma área de praia reservada com puffs e guarda-sóis, para garantir conforto e exclusividade aos seus clientes. Para além disto, o clube promove uma programação diversificada, que inclui música ao vivo, DJ's e vários eventos temáticos (que vão sendo anunciados nas suas plataformas) de forma a garantir animação.

Morro Beach Club Praia Dunas Mar, Francelos

Morada: Av. Gago Coutinho 98, 4405-709, Vila Nova de Gaia

Horário de funcionamento: Todos os dias - 11:00 às 21:00

Este ano, o Morro apresenta também novas adições à sua já popular carta gastronómica, pensada especialmente para momentos de partilha e convívio. As novidades incluem a Paella e o Açaí, que prometem conquistar o paladar dos visitantes e que se juntam às outras sugestões que não podem faltar quando pensamos em praia, como Calamares, Amêijoas à Bulhão Pato, Salada de Polvo, Camarão ao Alho, Tostas, Tábuas Mistas, entre muitos outros petiscos. A acompanhar, uma vasta carta de bebidas, desde Sangrias, Espumantes/Champanhes, Cocktail's, Mocktail's, entre outros.