Para que todas/os possam desfrutar deste fascinante mundo, mesmo em confinamento, as companhias Dallas e Chen, residentes há várias décadas no concelho de Palmela, prepararam um espetáculo adaptado ao espaço do Cine-Teatro, mas onde não vão faltar malabaristas, cómicos, palhaços, ventríloquo e muitos outros.

Organizado pela Câmara Municipal de Palmela, o evento destina-se a maiores de 3 anos, tem uma hora de duração e decorre no dia 6 de março, às 17h00. Assista em casa, AQUI.

O espetáculo integra as comemorações do dia Dia Mundial do Teatro (27 de março). Para assinalar esta importante data, o Município e os grupos de teatro do concelho prepararam um programa adaptado ao contexto de pandemia, com iniciativas online e presenciais, que decorre até 11 de abril.

Consulte o programa completo em www.cm-palmela.pt.