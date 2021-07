O Candlelight, concerto intimista à luz das velas que já conquistou milhares de portugueses, anuncia uma nova data para o Candlelight Open Air, desta vez nos jardins do Onyria Quinta da Marina Hotel, em Cascais.

No próximo dia 29 de julho, pelas 21h30, serão tocadas algumas das mais famosas obras de Tchaikovsky, interpretadas por um Quarteto de Cordas.

O Lago dos Cisnes e Quebra-Nozes farão parte do programa deste concerto único e exclusivo, que alia a delicadeza da música clássica à atmosfera mágica do espaço. Com a abertura das portas a decorrer 30 minutos antes do início do espetáculo, os bilhetes podem ser adquiridos no site ou app da Fever a partir de 15,00€ por pessoa, valor que varia consoante o tipo de bilhete selecionado.

Foi também criado um pack Premium para esta iniciativa, que inclui dois bilhetes para o concerto Candlelight e jantar, alojamento e pequeno almoço no luxuoso Onyria Quinta da Marinha Hotel, em Cascais.

Com uma atmosfera mágica, ao ar livre, e com a interpretação de um Quarteto de Cordas, o Candlelight Open Air torna-se assim na sugestão perfeita para as noites quentes deste verão.

Os famosos concertos totalmente dedicados à música clássica à luz das velas, trazem agora uma nova proposta cultural e uma experiência totalmente segura para os amantes de música.

Os Candlelight são concertos instrumentais de música clássica, apresentando peças icónicas a um preço acessível, ao mesmo tempo que abrem à comunidade espaços únicos do património cultural de cada cidade, uma vez que não são realizados em salas de espetáculos comuns.

Este conceito original conseguiu levar a música clássica a um público totalmente novo, com 70% dos participantes com menos de 40 anos em mais de 40 cidades em todo o mundo.